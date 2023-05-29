FATİH BATTAR

Çorum'da Dr Sadık Ahmet Caddesi ile İbrahim Çayırı 12.sokak ve İbrahim Çayırı 8.Sokak (Çorum Özel Diyaliz Merkezi önü) iki gün boyunca trafiğe kapatıldı.

Çorum Belediyesi, yağmursuyu ve atık su alt yapı çalışması yapılacağından dolayı 29-31 Mayıs tarihleri arasında Dr Sadık Ahmet Caddesi ile İbrahim Çayırı 12.sokak ve İbrahim Çayırı 8.Sokak'ın trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Belediye'den yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bu güzergâhtaki alternatif yolları kullanmaları gerekmektedir." denildi