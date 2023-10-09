Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara'da yaşayan Çorumlu genç, girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre Ankara'da yaşayan Ali K., 20 gün önce Boğazkale'deki annesinin evine geldi. Bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen genç başına dayadığı silahla intihara kalkıştı. Köyde silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit ederken, Ali K.'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ali K., dün köyünde toprağa verilirken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.