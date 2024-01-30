İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı toplam 41 bin 280 üreticiye, Bitkisel Üretim Desteklemeleri kapsamında 425 milyon TL ödeme yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2023 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi Kapsamında 2023 üretim yılı için 1504 kişiye 330 ton arpa, 804 kişiye 180 ton tritikale ve 1159 kişiye 165 ton nohut tohumu dağıtımı yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü olarak 2023 yılında KKYDP kapsamında 407 proje uygulanmış ve toplamda 11.181.608 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Uzman Eller Projesi kapsamında 2023 yılında 9 proje uygulanmıştır. Bu 9 projeye toplam 2.250.000 TL hibe ödemesi yapılmıştır.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü olarak toplam 5.328 gıda işletmesinde 7.699 denetim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Şube Müdürlüğümüze yapılan 244 şikâyet neticelendirilmiştir. Yıl içerisinde 532 numune alınmış 20 adedi olumsuz çıkmıştır. 17 adet gıda işletmesine 861.280.00 TL, 9 yem işletmesine 389.978,00 TL ceza kesilmiştir. 120.783 ton gıda ürününe ihracat izni verilmiştir. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü olarak tarımsal yayım hizmetleri kapsamında çeşitli konularında 65 toplantıda 1573 çiftçiye eğitim verilmiştir” denildi.

2023 yılında Çorum’da tabi afetlerden zarar gören üreticilere Cumhurbaşkanlığından gönderilen 990 Bin TL ödenek ile 574 çiftçiye kimyevi gübre yardımı yapıldığının ifade edildiği açıklamada, “Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü olarak 2023 yılı itibariyle ilimiz meralarının 71.160’da tespit çalışması tamamlanmış bulunmaktadır. 16 köyde 27.822 da alanda ıslah projesi uygulanmış ve 3 köyde 1.281 dekarlık alanda devam etmektedir. Yem Bitkileri Desteklemeleri kapsamında 2023 yılında, 2761 üreticiye 48.940 dekar alana 3.680.232,85 TL, destekleme ödemesi yapılmıştır. Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü olarak İlimizde Hayvan Hastalıkları ile Mücadele kapsamında büyükbaş, küçükbaş ve kuduz hastalığına karşı toplam 3.588.246 adet aşılama ve sağlık taraması yapılmıştır. İlimizde 63.056 adet büyükbaş hayvan 70.673 adet küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alınmıştır. Hayvan hastalıkları tazminatı ve hayvancılık desteklemesi olarak 2023 yılında 112.227.552 TL ödeme yapılmıştır. Gıdalarda Kalıntı İzleme Faaliyeti kapsamında 30 işletmeden 148 adet süt, yumurta, bal ve et ürünleri numunesinde kalıntı kontrolü yapılmıştır. Suni Tohumlama Faaliyetleri kapsamında İlimizde görev yapan Serbest Veteriner Hekimler tarafından 35.932 adet Büyükbaş hayvana suni tohumlama işlemi yapılmıştır. Su ürünleri yetiştiriciliği ve kontrolü çerçevesinde balık perakende satış yerleri, baraj akarsu, gölet gibi alıcı ortam ve avlak sahaları olmak üzere avcılık ve yetiştiricilik kapsamında toplam 649 denetim faaliyetleri yapılmıştır. Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü olarak 2023 yılında 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. ve 14. maddeleri kapsamında 112 dekar alanın tarım dışı kullanımına izin verilmemiştir. 89 izinsiz tarım dışı kullanımlar için, 3.203.878,00 TL idari para cezası uygulanmıştır” şeklinde belirtildi.

Ülke genelinde 8 Aralık 2021 tarih ve 31478 sayılı Resmi Gazete’de 61 büyük ovanın koruma alanı ilan edildiği ve 28 büyük ova koruma alanında ise revizyona gidildiğinin dile getirildiği açıklamada, “Bu karar ile ilimizde, Çorum (11.181 ha), Tozluburun (2.267 ha), Kızılırmak (15.363 ha), Çayyaka (4.253 ha) ve Sungurlu (12.109 ha) büyük ovaları ilan edilmiş, Alaca (30.488 ha), Kargı (2.766 ha) ve Osmancık (4.344 ha) büyük ovaları revize edilmiştir. 2023 yılı içerisinde 26 adet yerüstü ve 24 yeraltı su kaynağından numuneler alınarak; nitrat, toplam azot, toplam fosfor ve orto fosfat olmak toplam üzere 441 adet analiz yapılmıştır. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında 2022 yılında başlanmış 5 projemiz 2023 yılı içerisinde tamamlanmış olup, 2023 yılında 500 bin TL bütçeli Meyve Sebze Boylama Ünitesi Projesi onaylanmış, proje 2024 yılında hayata geçecektir.

Yine 2023 yılında DOKAP’a sunulan, %70 DOKAP destekli, 12.000.000,00 TL bütçeli “Yemde Birlik Gücü Projesi” onaylanmış olup, 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 2023 yılında Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Projesi kapsamında da 2.000.000 TL’lik yatırım gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.