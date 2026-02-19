CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek, birlik başkanlığına seçilen Ercan Şanal’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Çorum özelinde ve ülke genelinde küçükbaş hayvancılığın sorunları gündeme geldi.

Çorum’daki küçükbaş hayvancılık ile ilgili sorunlardan bahseden Tahtasız; “2023 yılında Valilik DOKAP tarafından Sevindikalan köyünde yapılan Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Koç ve Teke İstasyonu’nun işletme ruhsatı 3 yıldır verilmedi. Bu istasyonun işletme ruhsatı acilen verilerek, istasyonun sadece Çorum değil çevre illere de açılması sağlanmalıdır. Öte yandan bahse konu istasyonun çamurdan kurtulması için 2500 metrekarelik alana kilitli taş döşenmelidir. Pazartesi günleri kurulan hayvan pazarına tek giriş olduğu için giriş ve çıkışta ciddi yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğun giderilmesine yönelik önlem alınmalı. Alternatif bir giriş oluşturulmalıdır.” dedi

Ülke genelindeki küçükbaş hayvancılıkla ilgili sorunlara da değinen Tahtasız;

‘En büyük sorun çoban’

“Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da en belirgin sıkıntılardan biri çoban sorunu. Bizim gençlerimiz köyü terk ederken Hayvancılık Afgan ve Özbek çobanların eline kalmış durumda. Köyden kente olan göçün artmasıyla, kırsalda genç nüfus sayısı hızla azalmış, kırsalda kalan gençler ise zor ve zahmetli bir uğraş olan çobanlığa yeterince ilgi göstermemektedirler.

Gençlerin sürü sahibi olmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, hayvancılığa teşvik edici destekler verilmelidir. Özellikle küçükbaş hayvancılığın anavatanı olan Anadolu’da ne yazık ki kan kaybı yaşanıyor. Artan maliyetler nedeniyle birçok aile hayvancılıktan vazgeçmek zorunda kalıyor. Kırsalda sürü sayısı her yıl azalıyor. Hayvancılık gelir gider dengesi bozulması besiciyi bu işten koparıyor. Çok kişi zorunluluktan bu işi sürdürse de bırakan ve bırakacağını söyleyen kişi sayısı artıyor. Gençler hiç yönelmiyor. Mera, yem, çoban, işçilik, mazot ve ahır giderleri çiftçiyi üretimden soğuttu, sorunları arttırdı. Bu yüzden hayvancılıkta koyun ve keçi sayısında azalma yaşanırken, ithalat hız kesmeden devam ediyor. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilen destekler girdi maliyetleri dikkate alınarak gözden geçirilmeli, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanların hakettiği destekler verilmelidir. Türkiye’deki koyun ve keçi ırkları genelde verim düzeyleri düşük ırklardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan merinoslaştırma çalışmaları bırakılmış, değişik kurumlar tarafından geliştirilen yeni ırklar yaygınlaştırılamamıştır. Günümüzde küçükbaş hayvan yetiştiricileri kaliteli damızlık hayvan bulmakta zorlanmaktadırlar.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en büyük maliyet kaynağı yemdir. Ancak koyunların tükettikleri yemlerin %70-80`i mera, otlak ve yayla gibi doğal alanlardan karşılandığı için yem giderleri diğer çiftlik hayvanlarına oranla daha düşüktür. Buna karşın Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke yüzölçümünün %56`sını oluşturan çayır-meraların oranı günümüzde % 19`a gerilemiştir. Türkiye genelinde ve iller bazında hayvancılıkla uğraşanların sorunlarını biliyoruz. Tarım ve hayvancılıktan kaçışı tersine çevireceğiz. Çiftçinin kanunen hak ettiği milli gelirin yüzde 1’ini destek olarak vereceğiz. Yerli üreticiyi ve yerli ırkları teşvik ederek İthalatı kökten bitireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında köylüyü yeniden milletin efendisi yapacağız.” İfadelerini kullandı