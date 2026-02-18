Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda ramazan geleneğini yaşatacak olan ramazan davulcuları son provalarını yaptı.

Ramazan gelenekleri arasında önemli bir yere sahip olan ramazan davulcuları Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelerek son provalarını yaptı.

Ramazan davulcularını temsilen konuşan Ercan Baykara davulcuların hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Baykara " Çorum’u 23 bölgeye ve 49 parsele ayırdık. 49 davulcu arkadaşımız cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece sokaklara çıkacak ve ramazan boyunca görevlerini yapacaklar. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ramazan süresince geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Ramazan ayı süresince görev yapacak olan davulcuların giderlerinin tamamının Çorum Belediyesi tarafından karşılandığını ifade eden Ercan Baykara ramazan davulcularının vatandaşlardan bahşiş toplamasının yasak olduğunu ifade etti.

Ramazan davulcuları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda, Hürriyet Parkı önünde Ramazan öncesi geleneksel hale gelen Çorum Halayı çekti.