Çorum'da otomobilin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
S.A. idaresindeki otomobil, Bahabey Caddesi'nde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan K.A'ya (65) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan K.A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda, yolun karşısına geçmeye çalışan K.A'ya otomobilin çarpması ve çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.
Muhabir: Anadolu Ajansı