Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yaşlı bir kadına yardım ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada duygulandırdı.

Çorum’da çarşıda gezerken yürümekte zorlanan bir teyzeyle karşılaşan Aşgın, belediye çalışanını görevlendirerek yaşlı kadının ihtiyaçlarını karşılatıp köyündeki evine bıraktırdı.

Belediye ekipleri tarafından ihtiyaçları tek tek giderilen yaşlı kadın, “Benim belediyem buymuş” diyerek sevincini dile getirdi. Evine bırakıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan teyzenin duygusal anları kameraya yansıdı. Aşgın, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından “Allah var, gam yok. Teyzemizin ellerinden bir kez daha öpüyorum.” notuyla paylaştı.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.