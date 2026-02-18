Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdullah Güdek, Milli Eğitim Bakanlığının Ramazan etkinlikleri kararını uygulamayacağını açıklayan Eğitim-İş Sendikasına tepki gösterdi.

Eğitim-İş’in, Bakanlığın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullarda gerçekleştirilen Ramazan ayı etkinliklerine karşı aldığı kararı eleştiren Güdek, söz konusu tutumun “çelişkili ve ideolojik” olduğunu belirterek, “Bu yapının yıllardır sürdürdüğü çelişkili ve ideolojik tutumun yeni bir göstergesidir. Geçmişte kılık-kıyafet eylemleri yapılırken başörtüsünü kapsam dışı bırakan bir anlayıştan da zaten farklı bir yaklaşım beklenemez” dedi.

“Evlatlarımızın milli ve manevi değerlerini okullarda kazanması, en doğru ve en sağlıklı yoldur” diyen Abdullah Güdek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aksi halde bu boşluğu STK görünümlü paralel yapılar doldurur ve Atatürk’e, bayrağa, vatana düşman bireyler yetiştirilmesinin önü açılır.

Bugün ziyaret ettiğimiz bir okulda düzenlenen Ramazan Ayı etkinliklerinin bir kısmına şahit olduk. Öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Ramazan’ın ruhuna uygun, iyiliği ve güzel ahlakı esas alan etkinlikleri memnuniyetle gözlemledik. Biz de yönetim kurulu üyeleri olarak lokma ikramında bulunduk.

Bu güzellikte yarışan, liyakat sahibi tüm okul müdürlerimizi ve bu anlamlı etkinliklere katkı sunan tüm meslektaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kalkan gibi kullananlar bilmelidir ki, Başöğretmenimiz Atatürk’ün ideallerinin gerçek savunucusu Türk Eğitim-Sen’dir. Her fırsatta manevi ve dini değerleri istismar edenler de bilmelidir ki, mukaddes değerlerimizin samimi ve kararlı savunucusu yine Türk Eğitim-Sen’dir.

Türk Eğitim-Sen; milli benliğin, mukaddes değerlerin, Türk milletinin ve Aziz Vatanın bölünmez bütünlüğünün söz konusu olduğu her yerde elini değil, gövdesini ortaya koyar. Her zaman ortaya koyduğumuz duruşu bir kez daha net bir şekilde ifade ediyor, takdiri aziz meslektaşlarımıza bırakıyoruz.

Bu davanın neferleri olarak bizi tanımayanlar bilsin ve aklından çıkarmasın ki bizler; Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız.”