Çorum’da son günlerde özellikle trafik ışıklarında görülen çocuk dilencilerle ilgili belediye ekipleri harekete geçti. Kentin yoğun kavşaklarında araçlar arasında dolaşan çocuklar, zabıta tarafından toplanarak güvenli şekilde yetkililere teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, bazı ailelerin küçük yaştaki çocukları dilendirmek için ışıklara gönderdiği tespit edildi. Riskli durumların artması üzerine sahaya çıkan zabıta ekipleri, çocukları Çorum Valiliği’ne bağlı birimlere yönlendirdi.

Valilik, çocukların aileleriyle irtibata geçerek hem idari işlem uygulayacak hem de benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli uyarıları yapacak.