Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çorum’a geldi.

İlk olarak Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Ahmet Yiğit Yıldırım, Ocak Başkanı Abdullah Dalyan’dan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, Ülkü Ocakları bünyesinde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Sınıfı ile Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Sınıfını da ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Programının devamında MHP İl Başkanlığına geçen Yıldırım, İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve sendika ile vakıf temsilcileri ile görüştü.