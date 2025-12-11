Çorum berber ve kuaför odası esnaflarından Gazi Demir, 4 Ocak’ta yapılacak Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Közde Mangal Evi’nde berber ve kuaför esnafıyla birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Demir, seçimde destek istedi.

Berber ve kuaför esnafının sorunlarını çok iyi bildiğini belirten Demir; “Bu oda, birkaç kişinin değil, tüm esnafın evidir. Bu oda, güvene emanet edilmelidir. "Biz bir aileyiz" diyorsak önce birbirimizi duymamız gerekiyor. Yıllardır hepimizin ortak sıkıntıları var. Artan maliyetler, ürün fiyatlarının kontrolsüz yükselmesi, hijyen ve ruhsatlandırma süreçlerinde yaşanan belirsizlikler, eğitim eksikliği ve yeni teknolojiye uyum konusunda destek ihtiyacı, mesleki itibarı koruma konusundaki boşluklar, çalışma şartlarının zorlaşması, sektörde denetimsizlikten doğan haksız rekabet başlıca sorunlarımız” dedi

Temizlik sektörü, fizyoterapi ve diğer alanlarında çalışan üyeleri yaşadığı mevzuat sorunlarına da değinen Demir; “Bugün burada tüm bu sorunları görmezden gelmek yerine, "Artık birlikte çözme zamanı geldi" demek için varım. Odada "yakın ilişki - eş dost kayırma" değil, adalet ve şeffaflık olacak. Oda yönetimi bir makam değil, hizmet sorumluluğudur. Kimse kendini yalnız ya da dışlanmış hissetmeyecek. Berber, kuaför, güzellik uzmanı, temizlik sektörü çalışanı, fizyoterapist, diş sağlığı uzmanı odamıza kayıtlı her meslek grubunun kapısı eşit şekilde çalınacak, sesi eşit şekilde duyulacak. Odaya yapılan şikayetler takip edilecek ilgili kurumlarla hızlı iletişim kurulacak. Sektörün itibarını düşüren kayıt dışı işletmeler için adım atılacak. Çorum'un esnafı emek verir, alin teri döker. Biz bu emeğin karşılığını alması için adayız. Niyetimiz net, yolumuz açık. Güven veren, samimi, şeffaf ve güçlü bir oda yönetimi kurmak. Bu seçim kişisel bir yarış değil, birliğin, beraberliğin ve mesleki onurun seçimidir.” Şeklinde konuştu

Son olarak meslektaşlarına seslenen Demir; “Geliniz, 4 Ocak'ta odamızı yeniden "bizim odamız" yapalım. Geleceğimizi birlikte şekillendirelim. Hepinize teşekkür ediyor, destekleriniz için şimdiden minnet duyuyorum. Daha güzel bir oda, daha güçlü bir esnaf için yola çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı