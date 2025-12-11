Çorum'dan umre ibadeti için mübarek topraklara gidecek olan 337 vatandaş dualarla yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu ile Çorum’a özel 22 günlük umre turuna kayıt yaptıran 337 vatandaş için İl Müftülüğü'nce uğurlama programı yapıldı.

Çorum Otobüs Terminalinde yapılan programa İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, il müftü yardımcıları, şube müdürleri, müftülük personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayıp Çorum İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu’nun okudukları ilahilerle devam ederken umre yolcuları ve yakınları duygu dolu anlar yaşadılar.

Kafile başkanı olarak umrecilerle beraber kutsal topraklara gidecek olan Müftü Yıldırım, burada yaptığı konuşmada; "Çorum halkından aldıkları selamları Ravza’ya/Efendimiz (SAV)’e bir an önce ulaştıracaklarını söyleyerek helallik isteyip “Salimen gidip ğanimen dönmeyi, yani manevi olarak zengin bir şekilde sevdiklerimize ulaşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin” diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından selamlama konuşması yapan Başkan Aşgın da umrecilere hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

Emekli Müftü Mustafa Nurgün’ün yaptığı duanın ardından 9 otobüsü dolduran 337 umre yolcusu tekbir ve telbiyelerle Çorum’dan uğurlandı.

Program sırasında TDV Çorum şubesi ile Çorum Belediyesine ait Mobil İkram Araçları vatandaşlara ikramda bulundu.