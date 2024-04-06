Ahlatcı Çorum FK ligin 29. hafta maçında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

Ligde aynı puanla üçüncü ve dördüncü sırada yer alan iki takım bu zorlu maçı lig üçüncülüğü mücadelesi yolunda oldukça kritik.

İki takım yarın saat 13.30’da Yeni Stadyumda karşılaşacaklar.

Ligde son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik alarak ikinci seriyi yakalayan Ahlatcı Çorum FK hafta içi maçında Keçiörengücü deplasmanında kazanarak bunu devam ettirdi.

Bu çıkış ile ligde üçüncü sıraya kadar yükselen kırmızı siyahlı takımda tüm hesaplar üçüncülük için en yakın rakibi konumundaki Kocaelispor önünde kazanarak hem seriyi sürdürmek hemde rakibi ile puan farkını açmak istiyor.

Çorum FK bu sezon hiç bir rakibine karşı iki maçtan da puansız ayrılmadı.

Zorlu maçlarda kazandığı puanlarla dikkat çeken kırmızı siyahlı takım ilk yarıda uzatma dakikalarında yenildiği rakibinden hem rövanşı almak hemde çıkışını sürdürmek istiyor.

Çorum FK’da sarı kart cezalısı Hakan Barış ve Ahmet İlhan yarınki maçta forma giyemeyecekler.

Kocaelispor ise altı hafta süren galibiyet hasretine hafta içinde Göztepe karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atarak son verdi.

Altı maçta üç beraberlik üç mağlubiyet alan siyah yeşilli takım Göztepe karşısında evinde 2-0 geride girdiği son 7 dakika içinde üç penaltı golü ile rakibini 3-2 yenerek hem kötü gidişe son verdi hemde galibiyet hasretine.

Bu moralle Çorum FK maçının hazırlandı. Yeşil Siyahlı takım Çorum’dan puan yada puanlarla dönmek için mücadele edecek.

İki takım kadar grupta diğer üçüncülük mücadelesi veren rakiplerinide yakından ilgilendiren bu zorlu maçı Samsun bölgesi hakemi Erdem Mertoğlu yönetecek.

Çorum FK dün yaptığı taktik çalışmanın ardından bugünki ter antrenmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.