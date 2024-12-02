Ünlü alışveriş sitesi hesiburada'nın Efsane Kasım kampanyasında üç büyük il dışında en çok satış yapan şehirler arasında Çorum, Bursa ve Kayseri öne çıktı.

Efsane Kasım'da Hepsiburada, indirimlerle tüketicilere 8 milyar TL'nin üzerinde tasarruf sağlarken, Türkiye'nin dört bir yanındaki 101 bini aşkın iş ortağı da ilave ciro imkanı sağladı.

1 Kasım'da en yüksek günlük sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldı.

Beyaz eşya paketi, halı yıkama makinesi ve altın geçtiğimiz yıla göre satışlarını en çok artıran ürünler olurken; küçük ev aletleri, süpermarket, moda ve kozmetik ise en çok talep gören kategoriler olarak dikkat çekti.

E-ticaret platformu Hepsiburada, 30 gün boyunca rekor indirimlere imza atılan kampanya döneminin ardından tüketici alışveriş trendlerine ve dönemin etkilerine dair verileri açıkladı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği indirimlerle hane halkına 4 milyar TL'lik avantaj oluşturan Hepsiburada, 2024 yılında bu rakamı iki katına çıkararak tüketicilere 8 milyar TL'lik tasarruf imkanı oluşturdu. Kasım ayı boyunca platform 500 milyon ziyaret alırken saniyede 12 ürün satıldı.

Tüketici trafik stresini indirimle attı, en çok alışveriş 17.00-18.00 arası yapıldı

Kasım ayı boyunca, en yoğun alışveriş günü Pazartesi olarak dikkat çekerken, kullanıcıların en çok alışveriş yaptığı saat ise 17.00-18.00 aralığı oldu. Şehir bazında ise 3 büyük il dışında Bursa, alışverişte liderliği kimseye bırakmazken onu Kocaeli, Antalya, Adana ve Konya takip etti.

Öte yandan, platform Kasım boyunca 500 milyondan fazla ziyaret edildi. Efsane Kasım'ın en çok sipariş alan günü olan 11 Kasım'da ise Hepsiburada'yı ziyaret sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 20 artarak yeni bir rekora imza atıldı.

EV TEMİZLİĞ İROBOTLARA EMANET

Ev temizliği artık robotlara ve halı yıkama makinelerine emanet

Son dönemde popülaritesi hızla artan robot süpürgelere olan talep artmaya devam ederken robot süpürge satışları geçtiğimiz yıla göre ikiye katladı ve 49 bine yakın satış adedine ulaştı. Diğer yandan, Kasım ayında satılan halı yıkama makinesi sayısı geçtiğimiz yıla göre 11 katlık bir artışla 33 bini, satılan süpürge adedi 100 bini buldu. Hepsiburada platformundan 65 bin adet kahve makinesi satılırken elektronik kategorilerinin diğer öne çıkan ürünleri cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlar oldu.

Tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve oyun bilgisayarları, kullanıcıların teknoloji ihtiyaçlarını karşıladı. Fare, klavye ve monitör gibi tamamlayıcı aksesuarlar öne çıktı. Telefonlar ve aksesuarlar kategorisinde kılıflar, ekran koruyucular ve kablosuz kulaklıklar en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

EN ÇOK 22 AYAR ALTIN BİLEZİK SATIŞI

Satışlarını en çok artıran ürünler arasında en ilgi çekenlerden biri de 22 ayar altın bilezik oldu. Kasım ayı boyunca, altın bilezik satın alan tüketiciler, bir yandan indirimli fiyatların avantajını yakalarken geleceğe dönük yatırım yapma imkanı buldu.

Kasım ayının en çok büyüyen kategorisi kozmetik kategorisinde yüz bakım ürünleri, saç bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri öne çıktı. Moda kategorisinde öne çıkan ürünler ise triko kazaklar, oversize gömlekler, rahat kesim taytlar ve sweatshirtler oldu. Anne-bebek kategorisinde ise anne sütü arttırmayı destekleyen ürünler, ateş ölçerler, bebek temizlik ürünleri ve bebek kıyafetleri yoğun ilgi gördü.

PRATİK VE ESTETİK ÜRÜNLER

Ev yaşamında pratik ve estetik çözümler sunan ürünler ilgi gördü. Düdüklü tencereler, kahvaltı takımları ve mutfak ekipmanları özellikle kullanıcıların tercihleri arasında yer aldı. Cam bardak setleri, saklama kapları ve pişirme gereçleri gibi züccaciye ürünleri ise mutfak ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Termoslar, sıcak içecek keyfi için öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

TEMEL GIDADA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Temel tüketim ürünleri arasında kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve temizlik ürünleri yoğun talep gördü. Gıda kategorisinde ise atıştırmalıklar ve kahvaltılık ürünler kullanıcıların tercihi oldu.

EFSANE KASIM’DA KOBİ’LER KAZANDI

Efsane Kasım döneminde, platformda iş ortakları tarafından toplamda 650 bin kampanya gerçekleştirildi.

Platform üzerinden yapılan satışların yüzde 69'u iş ortakları tarafından sağlanırken, üç büyük il dışında en çok satış yapan şehirler arasında Çorum, Bursa ve Kayseri öne çıktı.

11 MİLYON KM YOY YAPTILAR

HepsiJET, Efsane Kasım süresince 11 milyon kilometre yol kat etti ve dakikada 606 adet teslimat gerçekleştirdi.

HepsiJET ile üç büyük il dışında en fazla teslimat yapılan ilçeler Nilüfer, Osmangazi, Muratpaşa ve Seyhan bölgeleri oldu.

Kartsız taksitli ödeme yöntemlerine ilgi

KARTSIZ TAKSİTLİ ÖDEME

Hepsiburada Limiti, Hepsifinans ve alışveriş kredisi gibi kartsız taksitli ödeme çözümleri, kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Bu yöntemle gerçekleştirilen satışlarda sepet tutarı, yıl ortalamasına göre yüzde 72 daha yüksek gerçekleşti. Ayrıca, kartsız ödeme yöntemleriyle yapılan alışverişlerin yüzde 45'inde 3 ay erteleme özelliği kullanıldı.