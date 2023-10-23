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Çorum’da 2023 Temmuz ayı sonu itibariyle sosyal güvenlik kapsamında; emekli sayısı 116 bin, aktif çalışan sayısının ise 118 bin kişi olduğu öğrenildi.

5 İLDE EMEKLİ SAYISI ÇALIŞAN SAYISINI GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, EYT yasasından sonra Türkiye’de Temmuz sonu itibariyle 5 ilde emekli sayısı aktif çalışan sayısını geçti. Bunlardan biri Çorum olduğu ifade edildi. Çorum’un yanı sıra Zonguldak, Bartın, Sinop ve Giresun illerinde de emekli sayısının aktif çalışan sayısını geçtiği belirtildi.

TÜRKİYE’DE 15 MİLYON 467 BİN KİŞİ AYLIK ALIYOR

Türkiye genelinde ise aylık alan kişi sayısı 15 milyon 467 bin 569 kişi olarak açıklanırken, aktif çalışan kişi sayısı 24 milyon 902 bin 975 kişi olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar bu durumun sistemde ciddi anlamda açık yaratacağı görüşünde.

KAYITDIŞILIĞIN AZALTILMASI ÇOK ÖNEMLİ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için bu oranın(Aktif/Pasif) 4 olması gerektiği dikkate alındığında, ileriki yıllarda yaş ortalaması artan Türkiye’de aylık alanların sayısının artışı ile birlikte sistem ciddi anlamda açık oluşturacağını ifade eden uzmanlar, bu nedenle ekonomik aktivitenin duraksamaması ve çalışma hayatında kayıt dışılığın azaltılması sistemin sürdürülebilmesinde önem arz ettiğini söyledi.

Kayıtdışılığın azaltılmasında ise kurumsallaşmanın yaygınlaşması ve İnsan Kaynakları Birimlerinin etkinleştirilmesi ile birlikte mevzuata aykırı uygulamaların (gerçek kazancın prime dahil edilmesi ve çalışanların fiili çalışmalarının bildirilmesi...vb.) ortadan kaldırılmasının etkin rol oynayacağı ifade edildi.