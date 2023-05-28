FATİH BATTAR
Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde yüzde 52.07 ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Çorum’da Cumhur İttifakı seçim zaferini Kadeş Meydanı’nda kutladı.
Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle alanını dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini doyasıya kutladı.
Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisiyle başlayan kutlama etkinlikleri, hava-i fişek gösterisi ile devam etti.
Kadeş Meydanı’nda kurulan platformda AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş birer konuşma yaparak, seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği desteklerden dolayı tüm Çorum halkına teşekkür ettiler.
Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. Vatandaşlar araçlarıyla ‘zafer konvoyu’ düzenledi.