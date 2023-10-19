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Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce elma bahçeleri ve gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

Halkın sağlığını korumak için denetim seferberliği başlatan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bu kez gübre satışı yapan bayilerde denetim gerçekleşti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk önce hasat öncesi pestisit denetimi kapsamında elma numunesi aldı. Ardından gübre bayilerine geçen ekipler denetimde sahte gübreler ve bitki koruma ürünlerinin bulunup bulunmadığı, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin ve ambalajı bozulmuş ürünlerin bulunmaması ve satılmamasının gerektiği, ürünlerin satışı, depolanması ve muhafazası hakkında bilgi verildi. Ekiplerce gübrelerin DNA barkod denetimleri yapıldı.