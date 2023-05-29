Çorum 'un Mecitözü ilçesinde kadastro yenileme çalışmaları tamamlanan köylerde hak sahiplerine yeni tapuları verildi.

Mecitözü Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Yeşilova, Yedigöz, Vakıflar ve Konaç köylerindeki taşınmazların kadastro yenileme çalışmaları tamamlandı.

Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, makamında kabul ettiği hak sahiplerine yeni tapularını teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atış, "Diğer köylerin de kadastro çalışmaları devam etmekte olup, 2023 yılı sonuna kadar köylerimizdeki kadastro çalışmalarının bitirilmesi planlanmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda taşınmazların ada, parsel bilgileriyle yüzölçümleri güncellenmiş, sınır ihtilafları giderilmiş olacaktır. Ayrıca Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesine göre önceki dönemlerde yapılmış tescil harici bırakılan yerler de sınırlandırılarak hazine adına tescilleri yapılmış olacaktır." ifadelerini kullandı. (A.A)