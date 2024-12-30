Çorum 'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

23-30 Aralık'ta yapılan çalışma kapsamında, cinsel suçlar ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı.

Öte yandan hakkında kayıp ihbarı yapılan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.