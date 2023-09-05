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İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehir merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 28 Ağustos – 04 Eylül 2023 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 19 şahsın yakalandığı, 4’ü kadın, 3’ü erkek olmak üzere kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan kişilerden, 3 kadın ve 2 erkek şahsın ekipler tarafından bulunmuş olup, 2 şahsın aranmasına devam edildiği belirtildi.