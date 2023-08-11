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Fiyatları nedeniyle sık sık tepki gören hastane kantini ihaleye çıkıyor.

Dışarıya oranla fiyatların yüksek olması sebebiyle yıllardır tepki gösteren vatandaşlar, hastane kantininde her şeyin ateş pahası olduğunu belirterek düzenleme yapılmasını istiyor.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki 225 metrekarelik kantin alanını 3 yıllığına işletilmesi için ihaleye çıkarıldı.

Yayınlanan ilana göre, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsisli taşınmaz üzerindeki hastane ana hizmet binası içerisinde zemin katta 210 m² kullanım alanı, 15 m² pişirme ve hazırlama alanı bulunan toplam 225 m² Kantin- Kafeterya yerinin 3 (üç) yıl süreli kiralama işi 17.08.2023 Perşembe günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinde gerçekleştirilecek.