Çorum İl Emniyet Müdürlüğü düğün ve şenliklerde maytap, torpil, tabanca mantarı ile havai fişeklerin satışı ve kullanılması ile ilgili hazırlanan yönerge hakkında bilgiler verildi.

Çorum il sınırları içerisinde düğünler, özel günler, kutlamalar ve çeşitli etkinliklerde şenlik ve işaret fişekleri (havai fişek vb.) gibi piroteknik maddelerin kullanılması, bu maddelerin il sınırlarında saklanması, depolanması ve satışı gibi işlemlerin mevzuatta açıkça belirlenmiş olan kurallara göre gerçekleşmesini sağlamak, aksine hareket edenler ile ilgili yapılacak adli ve idari işlemlerin şeklinin ve uygulanışının belirlenmesi amacı ile ilgili yönerge hazırlandığının belirtildiği açıklamada, “Söz konusu maddeleri satmaya yetkili Av Bayileri dışında satış gerçekleştiren bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı ve hırdavatçı gibi işyerlerinde satış yapılması engellenmiştir.

Av Bayilerinin satış yaparken Oyun ve Eğlence Aracı olan Piroteknik Maddeleri (maytap, torpil, tabanca mantarı vs.) 18 yaşından küçüklere satması, Şenlik ve İşaret Fişeklerini (havai fişek) ise A sınıfı yeterlilik belgesi olmayanlara satması yasaklanmıştır. Maytap, torpil gibi oyun ve eğlence araçlarının 18 yaşından büyük bile olsa havanın kararmasından sonra kişilerin bulundurması ve taşıması yasaklanmıştır.

Havai Fişeklerinin kullanılabilmesi için en az 72 saat önce müracaat şartı getirilmiş, gerekli tüm belgeler sunulduktan ve tahkikat yapıldıktan sonra talebin ilgili mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve Valilik Makamının uygun görmesi halinde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Tüm şartlar sağlansa dahi havai fişek gösterilerinin sadece 19.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Belirtilen hükümlere uyulmaması halinde, Zabıta tarafından derhal men edilecek ve tespit edilen uygunsuzluğun konusuna göre; adli yönden Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması ve Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi suçlarından adli işlem başlatılacak; idari yönden ise olayın durumuna göre Kabahatler Kanunu kapsamında (Emre Aykırı Davranış/ Gürültü, Mülkiyetin kamuya geçirilmesi), Çevre Kanunu kapsamında (Gürültü, idari nitelikteki cezalar ve işlemler), 87/12028 karar sayılı Tüzüğün 129. Maddesi kapsamında (uyarı belgelerin geçici veya duruma göre sürekli olarak geri alınması) işlem yapılması hüküm altına alınmıştır” denildi.