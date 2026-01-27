Çorum Terziler Esnaf Odası Başkanı Sadık Balaban, küçük esnafın son durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Esnafın durumunun iyi olmadığını, Bağ-Kur’unu ödemekte zorlandığı gibi her ay vergilerle, kira ve faturalarla boğuştuğunu ifade eden Oda Başkanı Balaban, küresel krizin faturasının küçük esnafa yansıdığını kaydetti.

Vergi ya da SGK primi borcu bulunan esnafın kredi kullanamadığına dikkat çeken Balaban, esnafın önündeki bu engellerin kaldırılmasını talep etti.

Bir an evvel vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması, ardından da kredilere erişimin sağlanmasını isteyen Sadık Balaban, esnafın rahat nefes alması için daha fazla geç kalmadan ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini dile getirdi.

Terzilik mesleğinin de kaybolmaya yüz tuttuğunu aktaran Oda Başkanı Balaban, eğer çırak yetişmezse mesleğin yok olacağını sözlerine ekledi.