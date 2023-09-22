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Çorum'da Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 18, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 71 kişi Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’de 2 Ekim 2023-29 Haziran 2024 tarihleri arasında uygulanacak TYP için kura çekimi İşkur İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.

İsmi çıkan vatandaşlar Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.

Kura kesin listesi İŞKUR binasında yayınlanacak.

İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;

KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞACAK 18 KİŞİ

Çorum Merkez: “Hilal Çeltek, Mücella Mordoğan, Satı Gökeşme, Ahmet Cılız, Öznur Çakmak, Gülseher Savrum.”

Alaca: “Oğuzhan Küçük, Ali Öner.”

Boğazkale: “Oğuzhan Kaynakoğlu, Orhan Uluzman, Arif Eroloğlu, Fatma Tahmazoğlu.”

Dodurga: “Muhammed Said Kavalcı.”

İskilip: “Caner Kocatürk.”

Kargı: “Ersin Karabacak.”

Oğuzlar: “Elif Afşar.”

Ortaköy: “Gül Sefa Özöanal.”

Uğurludağ: “Şevval Yalman.”

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞACAK 71 KİŞİ

Çorum Merkez: Deniz Kavalcı, Emre Karaca, Nurcan Candan, Sebahat Eren, Yurdagül Kayacı, Habibe Taşkan, Umut Caner Çakır, Sevda Kantar, Tuba Şahin, Nihal Tekin, Seda Nur Yıldırım, Tuba Tabak, Emine Gülen, Fatma Arslan, Erhan Karlıdağ, Güzel Kablan, İbrahim Alanbey, Dilek Tanışman, Halil Can Düzgün, Ahmet Palaz, Sefa Muhammed Ak, Makbule Külcü, Umut Nazar, Muhammet Onur Duyar, Meryem Ballıkkaya, İbrahim Ethem Demir, Tuğba Kaymaz, Gülay Yıldız, Bahar Karaman, Yasemin Yiğit, Sevgi Mucur, İmran Biçer, Medine Özüdoğru, Yüksel Özcan, Bilge Gökkaya, Fadime Sarıkocalar, İlhan Şahin, Haticetül Kübra Çavdar, Nermin Açıkgöz, Feriza Ünal, Aynur Bulut, Rıza Kalkan, Gülsüm Köçük, Menazile Hemdoğru, Canan Özkaya, Seval Mütlü, Mehmet Diker, Şahender Tüfek, Melahat Delikara, Ayşenur Özmen, Esra Sungur, Adnan Şen, Emine Kadı, Meryem Külcü, İskender Özer, Emine Çağlar, Ali Özuysal, Semra Erdal, Erdal Şeker, Emine Tekin.”

Alaca; “Mustafa Kılıç, Necla Fıçıcı.”

İskilip; “Gülsüm Gündüz, Güldane Baskın.”

Osmancık; “Saime Çolak, Semra Dağdelen, Güllü Topal, Sıddıka Sekili, Aleyna İrem Erdemir.”

Sungurlu; “Derya Atalay, Burak Kaynarca.”