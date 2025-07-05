Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını takım olarak Bolu’da sürdürürken Başkan Oğuzhan Yalçın ise bir yandan transfer diğer yandan ise tesis sahalarının yenilenmesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Çorum ilk kez hibrit çim dikimi ile tanıştı.

Kırmızı siyahlı takımın tesis Mümin Talip Pazarlı sahasının çim seriminin ardından hibrit dikimine başlandı. Bu sahanın yeni sezonun ilk haftasına hazır hale geleceği öğrenildi.

İki sahanın zemininin komple kaldırılıp drenajlarının yenilenmesi ve altına ısıtma sistemi konulmasının ardından Mümin Talip Pazarlı ismi verilen küçük sahanın çim serimi tamamlanmıştı.

Sahanın tamamlanması için son işlem olan hibrik dikimi içinde yurt dışından gelen firma yetkilileri dün çalışmaya başladı.

Tek hibrit aleti olan dev makina uzman ekip gözetiminde 7x24 saat hesabına göre sahaya hibrit dikimine dün başladı.

Makina 18 cm derine inerek iki santim aralıklarla hibrit dikimi yapıyor. İki nolu sahanın hibrit dikiminin önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Bülent Üstüner ismi verilen büyük sahanın ise ligin ilk iki haftasına yetişmesi zor görülüyor. Zemine serilen ısıtma sistemindeki arıza erken tespit edildi ve arızalı bölüm onarılarak serim yeniden yapıldı. Bu sahanın ısıtma sisteminin ardından toprak serimi yapılacak.

Bu sahanın çim seriminin ay sonuna kadar tamamlanması ve Ağustos ayı sonunda ise kullanıma hazır hale gelmesi amaçlanıyor.

Sahaların yetişmesinde en büyük sorun ise hibrit makinası. Sahayı Amedspor stadının zemini için beklerken henüz orası hazır olmadığı için Çorum’a getiren Çorum FK yönetimi küçük sahayı tamamladıktan sonra ilimizden ayrılacak ve Beşiktaş Stadyumu ve Amedspor’un maçlarını oynadığı Atatürk Stadı’nın zeminine dikim yapacak ve ardından Çorum’a dönerek büyük sahanın yapımını tamamlayacak.

Öte yandan ısıtma sistemlerinin kontrolünü yapılacak olan kazan dairesinde büyük oranda tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde makinaların getirilerek montajına başlanacağı açıklandı.