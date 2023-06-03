HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilimizde ilk kez İller arası Karate Turnuvası düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy İller arası Gençlik Karate Turnuvasında müsabakalar bugün başlayacak ve yarın soa erecek.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe iki gün sürecek olan turnuvaya 10 ilden 300 civarında sporcunun mücadele edeceğini ve amaçlarının sporcuların maç tecrübesini artırmak olduğunu belirterek Çorum olarak ilk kez ev sahipliği yapacakları turnuvaya katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Mehmet Akif Ersoy Karate Turnuvasında Çorum ile birlikte Amasya, Samsun, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Bolu, Tokat ve Yozgat illerinden sporcular mücadele edecek.