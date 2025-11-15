Çorum’da bir ilk gerçekleşti ve Köyler arası Kardeşlik Kupası futbol turnuvası düzenlenecek.

Çorum İl Özel İdaresi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çorum Futbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek turnuvanın amacı köyler arasında kardeşlik, dayanışma ve dostluk ve spor bilincini geliştirmek ve gençleri spora teşvik ederek sosyal bağları güçlendirmek olarak belirlendi.

Turnuvaya sadece Çorum ili köylerinde ikamet eden veya köy doğumlu oyuncular katılabilecek. Her takım 15 kişiden oluşacak ve bu kadroda en az 5 oyuncu ilgili köy doğumlu olmak zorunda. Her oyuncu TC kimlik fotokopisini takım listesi ve başvuru formu ile birlikte teslim edecek.

Her takımda bir antrenör ve bir idareci olacak oyuncular sağlık durumlarından kişisel olarak sorumlu olacaklar.

Takımlar 26 Kasım çarşamba gününe kadar Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun Kadeş Meydanında Işıl Apartmanındaki bürosuna başvurularını teslim etmek zorundalar.

Detaylı bilgi almak isteyenler Mesut Çetinkaya’nın 5383803820 nolu telefonunu arayabilecekler.

Maçlar 50x35 ebadında yarı futbol sahasında yedi oyuncu ve bir kaleci sekiz kişilik takımlarla ve 2x30 dakika olarak oynanacak. Yedek oyuncu sayısı da yedi olacak. Her takımın tek tip forma ve çorap giymesi zorunlu alacak ve maçlar TFF Oyun Kuralları ile oynanacak.

Turnuvada kavga, hakaret, şiddet veya sportmenliğe aykırı davranışta bulunan oyuncular ihraç edilecek. Kavga ve olay çıkaran takım maçın tüm giderlerinden sorumlu olacak ve takımların sorumluluğu takım yöneticilerinde olacak.

Müsabakalar sonunda ilk üç sırayı alan takımlara kupa ve madalya ayrıca fair play takım, gol kralı ve en centilmen takıma özel ödüller verilecek.