Arca Çorum FK cumartesi günü evinde oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki çalışmasına Sarıyer maçında aldığı ağır darbe nedeni ile sakatlananCemali dışında tüm futbolcular katıldılar. Cemali’nin iki günlük dinlenmenin ardından bugünden itibaren çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis fitnes salonunda yapılan kuvvet çalışması ile başlayan antrenman daha sonra sahada devem etti.

Bu çalışma öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu Keçiörengücü maçının taktiği hakkında bilgiler verdi ve rakip analizi yaparak dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

Daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman dar alan oyunu ile devam etti ve son bölümde de Keçiören maçının taktik çalışmasının yapıldığı kaleli oyun ile devam etti. Bu çalışma sırasında kırmızı siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Ligde son iki maçını kazanarak çıkışa geçen kırmızı siyahlı takımda teknik heyet ve futbolcuların hayli neşeli olduğu görüldü.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı taktik antrenmanla Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.