Çorum’da ilk kez kez açılan Ragbi antrenör kursu 25 kursiyerin katılımı ile başladı.

Ragbi 1. Kademe Antrenörlük Kursu 24 Ağustos cumartesi günü Olimpik Yüzme Havuzunda başladı.

İl Temsilcisi Ali Akınalp ve Kurs Hocası Ali Müslüm yönetimindeki kursa 5’i çorumdan diğerleri farklı illerden 25 kursiyer katıldı.

İlk gün Yüzme Havuzu toplantı salonunda yapılan teorik dersle başlayan kurs dünden itibaren Mimar Sinan sahasında uygulama dersleri ile devam edecek kurs sabah saat 10’da başlayıp akşam saat 17’de sona eriyor.

Ragbi İl Temsilcisi Ali Akınalp perşembe günü kursiyerlerin yazılı ve uygulamalı sınava gireceklerini ve sınavlar sonunda başarılı olanlar Ragbi 1. Kademe Antrenör Belgesi almaya hak kazanacaklarını söyledi.

Akınalp Ragbi’nin ilimizde yeni gelişen bir branş olduğunu bu kurs sonunda antrenör olacak isimlerle birlikte Çorum’da Ragbinin gelişeceğine inandığını söyledi.