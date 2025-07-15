Türkiye Vücut Geliştirme Fitnes ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından ilimizde ilk kez açılan 1. Kademe Antrenör kursu tamamlandı.

Vücut Geliştirme Fitnes ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Yasin Baranlıoğlu Federasyonda yaptıkları görüşmeler sonunda Çorum'da ilk kez 1. Kademe antrenör kursu açtıklarını ve 9-14 Temmuz tarihlerinde açılan kursa Çorum ile birlikte Çanakkale, İzmir, Amasya ve Antalya'dan katılım olduğunu söyledi.

Kursta hoca olarak Sungurlulu Ulusal hakem Türkiye Şampiyonu ve milli sporcu Ali İhsan Yüksekkaya görev yaptı.

Yeni Stadyumdaki toplantı salonunda verilen dersler ve salonda yapılan uygulamalar sonunda yapılan yazılı sınav sonunda başarılı olan 18 Kursiyer 1. Kademe antrenör olmaya hak kazandılar.

İl Temsilcisi Yasin Baranlıoğlu ilk kez açılan bu kursun ardından ilimizde ikinci kademe kursu açmak içinde Federasyon Başkanı Koray Girgin'den söz aldıklarını söyledi.

Öte yandan Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu pazar günü kursu ziyaret ederek kurs hocasından bilgiler aldı ve antrenör adaylarına başarılar diledi.