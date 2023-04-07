FATİH BATTAR

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarından sonra Gazze ve Lübnan'a da saldırmaya başlaması tepkiyle karşılanırken, Çorum’da da Hürriyet Meydanı’nda toplanan AGD üyeleri, tüm dünyayı İsrail’e tepki göstermeye davet ederek, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıların durmasını istedi.

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle bir basın açıklaması yaparak, İsrail’i lanetledi.

‘Siyonist İsrail, Filistin’de yaptığı her tecavüzün, küstahlığın, şımarıklığın karşılığını mutlaka alacaktır ama buna tepki göstermeten Müslümanlar ve Müslüman devletlerin yöneticileri ilahi adalet önünde hesap veremeyecektir.’ diyen Göle; “Kudüs, bugünün Müslüman’ının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle odlupunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Siyonist İsrail’e karşı birlik çağrımız, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkese karekete geçinceye kadar devam edecektir. Tekrar söylüyoruz; Mescid-i Aksa ilk kıblemiz, onurumuzdur. Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. İsrail işgalci ve Filistin’de bir karış toprağı yoktur. Kimse bizden işgalci İsrail’in varlığına alışmamızı beklemesin. Kimse bizden haksızlıklar karşısında susmamızı beklemesin. Zafer İslam’ındır, zafer yakındır” ifadelerini kullandı