Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum 22. Dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, 28.dönem milletvekilliği aday adaylığını için düzenlediği basın toplantısında Çorum’da İYİ Parti ile yapılması planlanan ortak liste ile seçime girme projesine karşı olduğunu açıkladı.

Çorum’da 72 bin küsür oyla en az iki milletvekili çıkarmanın eşiğinde olduklarını belirten Ayvazoğlu; “Kendi başımıza Cumhuriyet Halk Partisi olarak en az iki milletvekilinin çıkartmanın eşiğindeyiz. Geliniz bunu ittifak adı altında başka partilere verelim gibi bir zihniyeti kafamızdan silelim.” dedi

“CHP'li olarak hepimizin dileği, ülkeyi en iyi şekilde yöneteceğine inandığımız Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi ve partimizin iktidar olmasıdır” diyen Ayvazoğlu, “Bunun yolu Misakı Milli sınırlarında, Kuvayi Milli ve Mustafa Kemal Atatürk felsefesiyle kurulan Cumhuriyetimizi ve demokrasiyi devamlı karanlığa götüren sarayla, yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla halkımızı ezen, borca batıran 21 yıllık AKP iktidarına son vermektir. Bu görev ve sorumluluk, bizlere, Millet İttifakını destekleyen herkese ve önceleri AKP'ye oy vermiş olsa da şimdi gerçekleri gören saygıdeğer tüm halkımıza, Çorumlu hemşehrilerimize düşmektedir. Bizler iddia ediyoruz ve bu iddiamızda kararlıyız. Ülkemiz, CHP ile halkımızla daima iç içe olan, dürüst ve çalışkan, hoş görüsü insan ve ülke sevgisine dayanan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, siyasi deneyimleri, devlet ve ekonomi tecrübeleri, bilgi birikimi ve yetenekleriyle ülkeyi yöneteceğine inandığımız tüm kadrolarıyla gerçekten demokratik müreffeh ve muasır medeniyetler seviyesine mutlaka ulaşacaktır” şeklinde konuştu

Ayvazoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi;

“CHP'li kardeşlerim, partimizin başarılı olabilmesi için bugüne kadar emek vermiş ve yine bu süreçte emekçi tüm örgüt, il ve tüm ilçelerimizin başkan ve yöneticilerine, çalışanlarımıza müteşekkirim. Yine bu süreçte parti ve özellikle il başkanlığımızdan beklentiler olacaktır. Öncelikle, adaylık açıklamasından sonra hangi aday olursa olsun partinin tüm yetkililerinin her aday için eşit, tarafsız, objektif, kişisellikten uzak ama halkımıza ve CHP'ye yakın ve yakışır bir anlayışla, titizlikle görev yapacaklarına olan inancımız da dileriz boşa çıkmasın .Bu sorumluluğun örgütlerimizin, partisel, yasal ve vicdani görevleri olduğunu hepimiz bilmek zorundayız. Milletvekilliği veya siyasi başka bir görevin sözümüz meclisten dışarı tabiriyle bazılarının söylediğinin aksine nöbetleşe yapılacak askerlik görevi gibi bir görev olmadığı, kişisel çıkarları için partili olmayan, partiyi kullanmayan, partiyi yıpratmayan ancak ve ancak sizlerin taktirini hak edenlerin yapacağı ciddi ve ulvi bir görev olduğu da unutulmamalıdır. Bu süreçte ve devamında tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın, dernek, vakıf ve odalar ile tüm sivil toplum kuruluşlarımızın da yanında olmak zorundayız. Yukarıdaki açıklamaları bir CHP'li olarak siyasette bu güne kadar bulunduğum görevlerin sorumluluğu anlayışıyla yaptığımı belirtmek isterim. Yine birlikte yaşayacağımız bu seçim sürecinde CHP'nin Çorum Merkez İlçe Yavruturna Mahallesinde kayıtlı bir üyesi ve bütün Çorum'un bir ferdi olmaktan onur duyarak şimdiye kadar yapılan tüm seçimlerde söylediğim gibi sizlere olan minnet ve şükranlarımla seçimleri kazansam da, kaybetsem de partimi ve yerimi değiştirmeden hep CHP'deyim, hep Çorum'dayım. Yine bir Anadolu özdeyiş ile de ‘tarlada izimiz vardır, harmanda yüzümüz vardır’ inancıyla sizlerle beraberim. Aynı ilke ve anlayışla herkesle, her aday arkadaşımla barış içinde, kırmadan, dökmeden dostça sizlerden göreceğim destek ve alacağım güçle mağdurları oynamadan, hiç mağrurda olmadan ama hem onur ve gurur duyarak CHP'nin Çorum milletvekili aday adayı olduğumu açıklıyorum. CHP ile ülkemiz için, Çorum için mücadelemiz hayırlı, ne ezilen ne ezen, insanca, kardeşçe, hakça bir düzen için yolumuz açık ve aydınlık olsun.”