Çorum’da dükkânının önüne araba çekilmesine sinirlenen esnaf, kaldırıma demir dubalar dikti.

Olaydan habersiz sürücülerin araçları böyle zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, dükkânının girişine sürekli park edilen araçlardan rahatsız olan esnaf, çözüm olarak dükkânın önüne demir dubalar dikti.

Kaldırımdaki demir dubaları görmeyen araç sürücüleri hasar aldı.

Bazı sürücüler esnafa tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise kaldırıma park etmeye çalışan sürücülere tepki göstererek esnafa destek oldu.