Çorum 'da kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası kadın ölü bulundu.

Güney köyünde dün akşam saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen 83 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Şişik'in ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama faaliyetlerine başlayan jandarma ve AFAD ekipleri, sabah saatlerinde köydeki derede Şişik'in cansız bedenine ulaştı.

Şişik'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (A.A)