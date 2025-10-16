Çorum Belediyesi, şehir estetiğini korumak ve gıda hijyenini artırmak amacıyla kestane ve mısır satıcılarına yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, kent merkezinde hizmet veren seyyar kestane ve mısır arabaları yenilendi.

Daha önce simit arabalarını tek tip hale getirerek tarihi dokuya uygun bir görünüme kavuşturan Çorum Belediyesi, bu kez de kestane ve mısır arabalarını aynı anlayışla yeniledi. Kullanım ömrünü tamamlayan ve görünüm açısından kentin estetiğine uygun olmayan arabalar, paslanmaz malzemeden üretilmiş modern ve hijyenik yeni arabalarla değiştirildi.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir koşullarda ürün tüketmesini sağlamak, aynı zamanda şehir genelinde daha estetik bir görünüm oluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Yeni arabalar, şehrimizin tarihi dokusuyla uyumlu bir tasarıma sahip. Esnafımızın da düzenli ve temiz bir çalışma ortamına kavuşması bizler için önemli.” denildi.