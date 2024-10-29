29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kadeş Meydanı’nda gösteri yapan komando ekiplerine vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı bağlı komando ekiplerinin silahla yaptığı gösteri nefes kesti.

Komandoların gösterisi büyük bir ilgiyle takip edilirken, hem protokol üyeleri hem de vatandaşlar kahraman komandoları ayakta alkışladı.

Komandolar gösteri sonunda Türk bayrağı açtı ve Vali Ali Çalgan’a teslim etti.

Tören sonrası vatandaşlar komandolarla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.