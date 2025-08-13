Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı konut satış rakamlarını açıkladı.

Çorum’da haziranda 652 adet konut satılırken temmuzda ise bu rakam yüzde 17,94 artarak 769 oldu. Bu konutların 114’ü ipotekli satış 655’i ise diğer satışlar şeklinde gerçekleşti. Yine 769 konutun 230’u ilk el 539’u ise ikinci el satış şeklinde oldu.

Çorum’da ocak-temmuz ayları arasında toplam 4 bin 562 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında Samsun’da 2 bin 885, Tokat’ta 751, Amasya’da ise 639 konut satıldı.