Çorum’da Kasım ayında konut satış rakamları bir önceki aya göre yüzde 16,14 azalarak 852 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı konut satış rakamlarını açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Çorum'da ise Ekim ayında 1016 olan konut satış rakamı Kasım’da 852’e düştü.

Kasım ayında konut satış sayıları Samsun’da 2 bin 907, Tokat’ta 610, Amasya’da ise 665 odu.