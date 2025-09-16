Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı konut satış verilerine göre Çorum'da geçen ay 873 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde Ağustos ayında 143 bin 319 konut satılırken, bölgede Samsun’da 3 bin 051, Tokat’ta 698 ve Amasya’da 675 konut satıldı.

Çorum'da 2025 yılında en yüksek konut satışının yapıldığı ay Ağustos ayı oldu. Yılın ilk 7 ayında 800'ün üstünde konut satışının yapılmadığı ilde Ağustos ayında patlama yaşandı.

Konut kredilerinin yüksek olmasına rağmen konut satışlarının yükseliyor olması inşaat sektörünü sevindirirken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz günlerde açıkladığı 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı kolaylaştıracak “Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile hem ev hem de araç satışlarının daha da artması bekleniyor.