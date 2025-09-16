Çorum Belediyesi, bölgenin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Kitap ve Kültür Günleri’nin 12.sini düzenliyor.

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilecek kitap fuarı bu yıl da kitapseverleri dopdolu bir programla karşılamaya hazırlanıyor.

12. Çorum Kitap ve Kültür Günleri 10-19 Ekim 2025 tarihleri arasında TSO Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 12.cisi gerçekleştirilecek Kitap ve Kültür Günleri’nde, 80'in üzerinde yazar okuyucularıyla buluşacak.

Resmi açılış töreni 10 Ekim Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek fuarda, 10 gün boyunca okur-yazar buluşmalarının yanı sıra kitap satış stantları, yazar söyleşileri ve imza günleri de yapılacak.