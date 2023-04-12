FATİH BATTAR

Yaklaşık 1 ay önce toplu ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere 5 yeni otobüs daha alarak otobüs sayısını 74'e yükselten Çorum Belediyesi, bu kez körüklü otobüs aldı.

Çorum'da körüklü otobüsle birlikte toplu ulaşımda kullanılan otobüs sayısı da 75'e yükselmiş oldu.

Üniversite öğrencilerinin ulaşımda yaşadığı sıkıntıyı çözmek için harekete geçen Çorum Belediyesi, KYK-Üniversite Kampüsü hattındaki yoğunluğu körüklü otobüs ile çözecek.

KYK ve üniversite kampus alanı güzergahında kullanılacak körüklü otobüs, Çorum'un ilk körüklü otobüsü olma özellliği taşıyor. Otobüsün 160 yolcu taşıma özelliğine sahip olduğu öğrenildi.