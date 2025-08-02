Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir kuaför salonunda yaşanan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, Ata Caddesi üzerindeki bir kuaför salonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kuaförde bekleyen Samet Y.'nin yanına gelen ve aralarında husumet bulunan Muhammet Ö., yanında getirdiği silahla peş peşe ateş açtı. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Samet Y., kanlar içinde yere yığıldı.

Silahla yakalanan saldırgan gözaltında

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Samet Y., ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

Olay sonrası kaçmaya çalışan Muhammet Ö., polis tarafından suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.