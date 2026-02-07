Çorum 'un Osmancık ilçesinde Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri, "Türk bayrağı koreografisi" yaptı.

"Bayrak sevgisi" etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Türk bayrağındaki ay yıldız şeklini oluşturdu.

Ay yıldızın etrafını çevreleyen öğrenciler, Türk bayraklarını sallayarak koreografiyi tamamladı.

Okul müdürü Mustafa Yıldırım, etkinliği öğrencilerin hem sorumluluk bilincini hem de ortak değerler etrafında birlikte hareket edebilme kültürünü pekiştirmesi amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Milli ve manevi değerlerin eğitim hayatının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Öğrencilerin bu bilinçle yetişmesi, ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Öğrenciler, Türk bayrağının sadece bir sembol olmadığını, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve ecdadımızdan emanet kalan kutsal değerlerimizin temsilcisi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bayrak etrafında kenetlenen gençler, milli şuurun ve vatan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren yaşatılmasının önemini, verdikleri 'Bayrak birleştirir' mesajıyla ortaya koydu." ifadelerini kullandı.