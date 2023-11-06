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Hafızlığını 8 ay gibi kısa sürede tamamlayan lise 2.sınıfta eğitimine devam eden Fatmanur İpek için Çorum Lalezar Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda tören düzenlendi.

Hafız Fatmanur İpek’i tebrik eden Çorum İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, "Yaklaşık 1 yıl önce açılan Lalezar Kur’an Kursumuzda şuan 130 öğrencimiz eğitim görmektedir. Öğrencilerimizin bir kısmı gündüzlü bir kısmı yatılı olarak hafızlıklarına devam etmektedir. Normalde 2 yılda tamamlanabilen Kur’an hafızlığını 8 ayda bitiren Fatma Nur kızımızı tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra Müftü Yardımcısı Üveyik, Hafız Fatmanur’a hediyesini takdim etti.