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Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda 9 ay boyunca görev yapacak 385 kişi dün noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

11 Eylül 2023’te başlayacak ve 7 Haziran 2024’te sona erecek TYP için kura çekimi İşkur İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.

İsmi çıkan vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.

Çorum merkezde okullarda görev yapacak 210 kişi şu şekilde açıklandı;

İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;

“Yasemin Kabakcı, Zehra Danacı, Nurgül Yüksel, Rabia Akaydın, Zübeyde Hanım Altınkeser, Cemile Arabacı, Hülya Çoban, Afet Cihan, Duran Yaşar, Döndü Barışmaz, Yasemin Kirenci, Hamza Kurtarmış, Süleyman Uysal, Feyza Budak, Nigar Köseoğlu, Fırat Sancur, Aynur Kaplan, Satı Yıldırım, Nazlı Daylan, Gül Püsküllü, Hacer Yıldırım, Münevver Çakkal, Nedret Çetin, Hatice Tümer, Muhammed Aslan, Derya Keser, Arzu Yaman, Sevil Tekin, Büşra Esen, Gülnur Gevşek, Filiz Gözübüyük, Şemsi Akıllı, Ayşe Yılmaz, Neşide Nergiz Küçüker, Dilek Sarıkahya, Serya Uçar, İlhami Hadımoğlu, Sultan Coşkun, Canan Gösterir, Emine Turhan, Ayşe Türkoğlu, Nurcan Burcu, Elif Korkmaz, Dilek Uzun, Figen Nazlıgül, Şemen Dalkılıç, Fatma ÖZKAN, Hatice Coşkun, Nahide Çelik, Ayşe Tekin, Serpil Bektaş, Nuriye Özöndel, Dilek Demir, Şemsi Balaban, Selma Yapar, Özden Kunduz, Nuray Aygün, Hülya Özkardeş, Saliha Özbolat, Canan Erdal, Halime Kör, Nazlıcan Dikici, Mehtap Solak Cengiz, Sinem Aydemir, Nuray Emekli, İsmail Ökçe, Yadigar Gürbüz, Ayşe Battal, Rahime Ak, Seda Özkılıç, Melehat İnkaya, Sinan Bayram, Fatma Nur Cizmeci, Meral Çalışkan, Gamze Bozkurt, Sevim Celep, Emine Kartal, Zehra Çığırtkan, Hülya Özkılıç, Sena Tuzcu, Aslı Korkmaz, Safiye Safiye Kavakcı, Rükiye Sema Nur Bal, Nevin Badak, Sultan Ökmen, Semra Erdem, Esme Bal, Hanife Ak, Bahar Buzacık, Seçil Bıyık Özdemir, Tuğba Özkara, Hacer Karahanlı, Nuriye Atlas, Mine Demir, Seher Kaya, Yasemin Çaylak, Hanife Üzüm, Hanife Dilara Şengül, Nazlı Bilgiç, Münevver Duloğlu, Cevriye Gülhan, Sati Görür, Seçkin Balcı, Filiz Kelam Arslan, Hanife Özer, Gamze Karaçam, Çiğdem Özkaya, Meryem Fırat, Özgür Turan, Semanur Ercan, Selin Bayatlı, Günay Taran, Satı Karaman, Emine Kabaca, Cevriye Akburun, Ümran Kılıç, Emine Saçlı, Emel Yavuz, Necla Karakurt, Hacer Tırlak, Arife Sevcan, Ümran Küplüce, Kadriye Çal, Cansel Yıldırım, Engin Alp, Seda Demir, Ülkü Sever, Yunus Emre Dalkıran, Hatice Can, Sibel Bozkurt, Samet Kara, Nefise Yıldırım, Senem Demircan, Halime Karaman, Esra Bozkurt, Öznur Köseoğlu, Sündüz Karadaş, Sevda Genç Merve Metin, Sercan Dalkan, Beratiye Doğan, Dudu Celep, Muradiye Bolat, Yasemin Korkmaz, Ezgi Can Seçer, Mediha Gül Gökgüney, Nazlı Cihan, Pelin Koca, Şeker Şahan, Edanur Kır, Sümeyya Kara, Sibel Kabadayı, Yeter Günen, Ayşegül Avcu, Emine Bayrak, Gülten Karaağaç, Cevriye Kasnakcı, Şehri Alpsar, Ayşe Erdoğan, Özgür Özbal, Duygu Merve Ateş, Nurcan Kaya, Şule Özmen, Elif Yurttutar, Rabia Gümüş, Havva Çevik, Aslı Koca, Fadime Yıldız, Fatma Mert, Hüseyin Akbıyık, Nilüfer Kara, Dilek Ağdaş, Hamide Babaoğlu, Sultan Şahin, Tuba Köse, Hatice Güngörmez, Naime İpek, Leyla Kantemir, Elif Kavak, Ayşe Öz, Seval Keskin, Ayşe Yıldız, Zülfinaz Kabakcı, Şengül Bars, Emine Özmen, Ayşe Uysal, Hayriye Öner, Sevgi Işık, Pınar Başar, Feride Kabakçı, Serap Kambik, Merve Palamut, Hülya Kanmaz, Alime Özden, Rabia Gür, Halil İbrahim Yiğit, Mustafa Özçavuş, Selma Özdemir, Sultan Öz, Tuğçe Çatal, Gülsüm Erdem, Sevim Çetin, Yasemin Güccan, Levent Taşdemir, Semiha Adıgüzel, Ayşe Çelik, Yaprak Purtul, Necla Sevinçoğlu, Canan Süzer, Rahime Sözüdoğru.”

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