Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Mayıs -7 Haziran tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 643 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 7 şahıs yakalanırken, 7 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 22 adet silah, 143 adet fişek, 11 adet şarjör, 100 adet sentetik ecza, 5.87 gram esrar, 21 gram metamfetamin, 8,93 gram narkotik madde ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 44 umuma açık mekan, 27 kahvehane/kıraathane, 18 kafe, 23 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 10 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 959 araçtan 38 araca 259 bin 179 TL idari para cezası uygulandı. T

eknik noksanları bulunan bir araç ise trafikten men edildi.