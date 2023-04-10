MURAT ÇETİN

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yıl dönümü Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Çorum’da 10 Nisan Polis Hfatası etkinlikleri kapsamında dün İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törene katılan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser anıta çelenk sundu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Kutlamalar kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, emniyet personeli ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Ziyaretten duydu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, tüm emniyet mensuplarının polis haftasını kutlayarak; “Devletimizin bekası, halkımızın huzur ve güvenliği için 24 saat kesintisiz hizmet veren, Emniyet Teşkilatımızın 178’inci kuruluş yıldönümünü iftiharla kutlamaktayız.” dedi