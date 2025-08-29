Çorum merkezli 4 ilde, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, silah ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik, yaklaşık 3 aylık çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma neticesinde tespit edilen 13 şüpheli Çorum, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta belirlenen düzenlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet el bombası, 1 adet makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 392 adet mermi, 141 adet av fişeği 6 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyonlarda tespiti yapılan 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A., C.B., F. İ.Ç. ve H.İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.