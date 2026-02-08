Çorum’un Alaca ilçesinde husumetlisi tarafından bıçakla yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Günhan Mahallesi’nde F.D. ile C.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.D., C.Y.’yi bıçakla elinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Dutlu Sokak’taki 34 DEV 659 plakalı otomobilde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç otoparka çekildi.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.