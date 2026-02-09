Çorum'da milletvekillerinin ismini kullanarak işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekillerinin ismini kullanarak işe yerleştireceklerini vadettikleri kişilerden 3 ile 5 bin dolar arasında değişen meblağlarda para aldıkları iddia edilen H.B, D.K. ile G.U. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dolandırıldıkları tespit edilen yaklaşık 50 kişiyle ilgili ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı